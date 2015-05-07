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Ekonomi

Siemens 13 bin çalışanını işten çıkarıyor

Yeniden yapılanmaya giden dünya teknoloji devi Siemens dünya genelinde işçi çıkarmaya başlıyor

07 Mayıs 2015 16:49

Dünya çapında 343 bin çalışanı ve yıllık 72 milyar Euro cirosuyla dünya devleri arasında yer alan Siemens, 13 bin 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Yeniden yapılanmaya giden dünya teknoloji devi Siemens, 1 milyar tasarruf için 5 bin 100'ü Almanya'da olmak üzere dünya genelinde 13 bin 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Faaliyet gösterdiği sahada daha güçlü ve rekabete dayanabilmek için böyle bir karar almak zorunda olduklarını açıklayan Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, aldıkları tedbirlerle şirketi daha karlı hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kaeser, Siemens’in enerji, tıbbi donanım ve endüstri ile ulaşımda dijital sistemlere ağırlık vereceği yeniden yapılanma planlarının arasında bulunduğunu söyledi.

Dünya çapında 343 bin çalışanı ve yıllık 72 milyar Euro cirosuyla dünya devleri arasında yer alan Siemens, 1847 yılında Berlin’de kuruldu ve 199 ülkede hizmet veriyor.

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