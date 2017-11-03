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Side'de Roma dönemi meclis başkanının heykeli bulundu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bulunan dünyaca ünlü antik kent Side'deki 2017 yılı kazılarında, milattan sonra 3'üncü yüzyıla ait, dönemin Side Yaşlılar Meclisi Başkanı Sophron'un heykeli bulundu

03 Kasım 2017 13:08

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bulunan dünyaca ünlü antik kent Side\'deki 2017 yılı kazılarında, milattan sonra 3\'üncü yüzyıla ait, dönemin Side Yaşlılar Meclisi Başkanı Sophron\'un heykeli bulundu. Heykelin eksik olan baş kısmı, araştırılıyor.
Antalya\'nın Manavgat ilçesine bağlı Side\'de, Roma dönemine ait bir meclis başkanının heykeli bulundu. Heykel, Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı ve ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Side Antik Kenti\'nin güney stoasında çıkarılan heykelin paye şeklindeki alt kısmının dikkat çektiğini ve bu paye üzerinde yazıt bulunduğunu söyledi. Yazıttan heykelin Sophron (Sofron) olduğunun anlaşıldığını belirten Karabayram, paye üzerindeki yazıtta \'Gerusia (Side Yaşlılar Meclisi) Sophron\'u onurlandırmaktadır\' yazısının bulunduğunu kaydetti. 
Baş kısmı bulunmayan heykelin, şehrin ileri gelenlerinden, Side\'nin yöneticisi ve birçok üst dereceli memuriyet unvanı bulunan Sophron\'a ait olduğunu dile getiren Karabayram, şunları söyledi:
\"Ayrıca Gerusia\'nın yeni binası ve yemek salonunu yaptıran kişi olarak da anılmaktadır. Heykelin eksik olan baş kısmının ise daha önceki kazılarda bulunmuş ve müze depolarına kaldırılmış olabileceğini veya henüz çıkarılmamış olduğunu düşünüyoruz. Baş kısmıyla ilgili müze depolarında araştırma çalışması başlatıldı. Bulunduktan sonra heykelin gövde kısmına eklemesi yapılacak. Heykeldeki kişinin, Side\'deki yaşam öykülerine bakıldığında, o dönemin ileri gelenlerinden, Roma dönemi 3\'üncü yüzyıl döneminin meclis başkanı olduğu anlaşmıştır. Heykelin konservasyonu bittiğinde, Side Antik Kenti veya müzede sergilenmesi planlanıyor.\"

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