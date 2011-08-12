Şiddetten kaçan kadınlar sığınmaevlerinden şikayetçi: Aynı yatakta 2-3 kişi yatıyoruz

T24 - Kadınların hukuki haklarıyla ilgili bilgi alıp yardım istedikleri Ankara Barosu’nun Gelincik Projesi’ne başvuranların sayısı 1000’i geçti. Mağdur kadınlar, eşlerinin son dönemde kendilerini “Seni Ayşe Paşalı gibi yaparım. Seni delik-deşik ederim. Sonun onun gibi olacak” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Baroya yapılan başvurularda sığınmaevlerinden yakınan kadınlar “Şartlar çok kötü. Aynı yatakta 2-3 kişi yatıyoruz” dedi.











Kadınlar en fazla şiddeti eşleri evde olduğu için hafta sonlarında görüyor. “Yemek yapmamak, dışarı çıkmak, çocuğu hasta etmek” gibi gerekçelerle şiddete uğradıklarını belirten kadınlar ensest ilişki nedeniyle de sığınmaevlerine kaçıyor. Kadınlar ayrıca aile içi cinsel şiddete maruz kalmaktan yakınıyor, mahalle baskısı ve korku nedeniyle yaşadıklarını anlatmaktan kaçınıyor.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; şiddet mağduru kadınların sözleri şiddetin sığınmaevlerinde de sürdüğünü gösterdi ve korkunç bir gerçeği daha ortaya çıkardı: Eşim, ‘Seni Ayşe Paşalı gibi öldürürüm’ diyor.

İlkel erkek örnek aldı



Kadınların hukuki haklarıyla ilgili bilgi alıp yardım talebinde bulunduğu Ankara Barosu’nun Gelincik Projesi’ne başvuranların sayısı bini geçerken gönüllü avukatların sayısı 250’yi buldu. Kadınlar en fazla şiddeti hafta sonu eşleri evde olduğu için cumartesi-pazar günleri görürken, şikâyetler çocuğunu banyo yaptırarak hasta etmesi, pilav yapmaması, dışarı çıkması gerekçe gösteriliyor. Kadınlar ayrıca aile içi cinsel şiddete de maruz kalmaktan yakınıyor. Ayrıca mahalle baskısı ve korku nedeniyle yaşadıkları cinsel şiddeti anlatmaktan kaçınıyorlar.

Ayşe Paşalı’yla tehdit ediyor



Kadınların Gelincik Projesi’ne yaptığı ilginç başvurulardan bazıları şöyle:



• Vanlıyım. Kocamla anlaşamıyoruz. Boşanmak istedim ama töre gereği öldürüleceğimi bildiğim için cesaret edemiyorum. Sığınma evine gitme seçeneğim var, ama ailem beni orada da bulabilir...



• Eşimden yıllardır şiddet görüyorum. Ama son dönemde Ayşe Paşalı’nın eski eşi tarafından öldürülmesinden bu yana kocamdan, “Seni Ayşe Paşalı gibi yaparım. 17 yerinden bıçaklarım, seni delik-deşik ederim. Sonun onun gibi olacak” tehdidini alıyorum. Çaresizim.



• Rus’um ve Türkiye’ye eşimle evlenmek için geldim. Evlendiğimiz zamandan bu yana şiddet gördüğüm gibi ülkenizde Rus kadınlara “kötü kadın” muamelesi yapılıyor. Boşanmak istiyorum ama bu kez de iş bulamamaktan korkuyorum.



• Oğlum nedeniyle eşimden çok şiddet gördüm. 4 yaşındaki oğlum hastalandığında eşim, “Bir çocuğa bakamıyor musun? Bu çocuk neden sürekli hasta?” deyip şiddet uyguluyor. Örneğin şiddet uygulamak için sebep aramayan eşimden korktuğum için oğlumu bu kış hiç yıkamadım.

Valilikten içeri alınmadım



• Boşandım ve oğlumla yaşıyorum. Oğlum namus kaygısı nedeniyle beni sürekli dövüyor.



• Yabancı uyrukluyum ve Türk eşimle 20 yıllık evliyim. Bu zaman zarfında eşimden sürekli fiziksel şiddet gördüm. Oğlumuzu bile dövdü. Bu şiddet dayanılamaz hale geldiği zaman da bana “Valilikten yazı getir seni, sığınmaevine alalım” dediler. Ama valilikten içeri alınmadım.