Şiddetli yağmur Çanakkale yolunu kapattı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, sularla kaplanan Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara\'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul- Çanakkale karayolunda da etkili olan şiddetli yağmur, karayolunu suyla kapladı. Malkara\'nın girişinde Çanakkale yönüne giden karayolunun çukur olan kesimi suyla dolunca, trafik akışı sağlanamadı. Karayolu üzerinde 6 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, suyla kaplanan bölümde bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların bazıları sürücülerin itmesi ve çekici yardımıyla suyun içinde çıkarıldı.

Yaklaşık 1.5 saat ulaşımda aksamalar meydana gelirken, polis ve karayolları ekipleri bölgede önlem aldı. Suyla kaplanan bölümde tahliye çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri, aşırı yağış ve su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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