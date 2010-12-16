Şiddetli yağışlara dikkat!

T24- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde görülecek yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında aşırı, Marmara'nın batısı, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ile kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.

Kuvvetli yağış gelecek





Yağışların Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güney ege kıyılarında aşırı, Marmara'nın batısı, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, taşkın, su baskını vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.



Buzlanma ve don uyarısı





Yurdun iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu'nun güneyinde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/saat) esmesi beklendiğinden, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güneyi, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ile kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu





Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/s) şeklinde esecek (9)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (8)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar gece saatlerinde kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. (11)

ADANA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. (12)

ANTALYA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. (15)

SAMSUN: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu (15)

ERZURUM: Parçalı çok bulutlu (3)

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı (12)









BÖLGELERDE HAVA DURUMU





Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/s) şeklinde esecek.

EGE: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyıları gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek

AKDENİZ: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyıları gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimleri ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kıyı kesimlerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgar Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak. Rüzgar güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı beklenmektedir.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya çevreleri ile zamanla Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri yağmurlu geçecek. Bölgenin kuzey ve doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinde Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde sis görülecek.