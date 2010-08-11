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Dünya

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 40 CAN DAHA ALDI İSLAMABAD (A.A)

11 Ağustos 2010 13:34

-ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 40 CAN DAHA ALDI İSLAMABAD (A.A) - 11.08.2010 - Pakistan'ın kuzeyinde bulunan Gilgit-Baltistan bölgesinde şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 40 kişinin daha öldüğü bildirildi. Dawn News televizyonunun bölgedeki yerel kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Gilgit-Baltistan'ın Diamer ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi sonucu, 29'u kadın ve çocuk 40 kişi öldü. Yüzlerce evin yıkıldığı sellerde, yardım ve kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü ifade edildi. Bu arada selin vurduğu kuzeydeki bölgelerde, gıda sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Telefonla televizyona açıklama yapan bir yetkili, bulunduğu bölgeye günlerdir yardım malzemesi ulaşmadığını, ellerindeki gıda maddelerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi. Pakistan'da son 15 gündür etkili olan Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde, bugüne kadar 1600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son rakamlara göre ise, ülkede ülkede 6 milyondan fazla kişinin acilen gıda yardımına ihtiyacı var.

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