Şiddetli yağış Mersin'de heyelana neden oldu; bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji’nin ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar Erdemli ilçesinde heyelana yol açtı. Çeşmeli Mahallesi’nde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Çökme sonrası ailenin 5 ferdi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in toprak altında kaldığı bildirildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazanın ardından olay yerine giden AKUT ekipleri, dereye düşen otomobildeki Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtarırken, beraberindeki Yunus Gök ise akıntıya kapılıp kayboldu. Kayıp Gök için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonunda kayıp şahsın cesedi, kaza yerinin 500 metre aşağısında ağaca takılı halde bulundu.

Yunus Gök'le birlikte Mersin'de yaşanan şiddetli yağışın sebep olduğu ölüm ikiye yükseldi.

Mersin’de cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Mersin’de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Çok sayıda araçta suda mahsur kalırken, belediye ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ‘kırmızı kod’ uyarısının yapıldığı Mersin’de, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece de devam etti. Gece yarısından sonra şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış, özellikle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla ilçelerde bulunan birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda araçta suya gömüldü.

Yağış nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklardan suların tahliyesi için çalışma yürütürken, yetkililer Çarşamba sabahına kadar sürecek sağanak yağmur dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan kentte kriz masası oluşturulurken, yağmurdan etkilenen bölgelere anında müdahale yapılmaya çalışılıyor.