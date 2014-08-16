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Dünya
Deutsche Welle

Şiddetli yağış can aldı

Nepal'de Muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanda en az 58 kişi öldü.

16 Ağustos 2014 19:16


Yerel basında çıkan haberlere göre Nepal'de çarşamba gününden bu yana devam eden yağış en az 58 kişinin ölümüne neden oldu.

Kantipur televizyonunun verdiği bilgilere göre Surkhet'te 21 kişi öldü, 44 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Dang'da 7 kişinin öldüğü, Bardiya ve Banke yörelerinde de hayatını kaybedenlerin olduğu belirtiliyor.

Diğer bölgelerde meydana gelen heyelanlarda da en az 16 kişinin öldüğü kaydediliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada onlarca kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Çarşamba gününden bu yana devam eden yağışlar özellikle ülkenin güney bölümünde ağır maddi zarara neden olurken, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Nepal MusonNepalKantipurSurkhetBardiyaBankeBakanlığıWelle Türkçe DW/dpa

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