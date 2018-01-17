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 ŞİDDETLİ RÜZGAR UÇAKLARI SALLADI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Murat SOLAK /İSTANBUL, (DHA)  İstanbul'da lodosun etkisinin akşam saatlerinde artması bekleniyor

17 Ocak 2018 17:51

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Murat SOLAK /İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul\'da lodosun etkisinin akşam saatlerinde artması bekleniyor.  Atatürk Havalimanı\'nda inişler Ataköy- Florya yönündeki piste, kalkışlar ise Sefaköy- Florya yönündeki pistten yapılıyor. Atatürk Havalimanı\'na inişte uçaklar şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanarak ilginç görüntüler oluşturdu. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönecek olmasının Atatürk Havalimanı\'nda ki hava trafiğininde gecikmelere neden olabileceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın şiddeti ve yönü kalkış yapacak uçaklarda kuyruğa neden olmuş ve kısa süreli  gecikmeler yaşatmıştı.  

Görüntü Dökümü:
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-Uçakların inişinden görüntüler
 

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