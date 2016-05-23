Şiddetli rüzgâr TOKİ konutlarının çatılarını uçurdu

Kars'ta şiddetli rüzgâr TOKİ konutlarındaki bazı binaların çatılarını yerinden söktü.

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar Digor Yolu üzerindeki TOKİ Jandarma konutlarındaki bazı binaların çatılarını yerinden söktü.



DHA'nın haberine göre, öğrencilerin okul çıkışı evlerine döndükleri sırada çıkan fırtına nedeniyle bazı kişiler zarar görmemeleri için çocukları camide topladı.



Fırtınanın geçmesinin ardından çocuklar evlerine önderildi.



Blokların çatı katlarında hasarlar meydana gelirken, uçan çatılardan kimsenin zarar görmemesi maddi kayıpların tesellisi oldu.