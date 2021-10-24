Şiddetli rüzgar Kremlin’in burcunu yıktı, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı

Rusya’da şiddetli rüzgar nedeniyle Kremlin duvarlarının yenilenme çalışmaları için kurulan iskele çökerken, burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Rusya'nın en önemli sembolü olan ve başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da yer alan Kremlin’in duvarlarının güçlendirilmesi için yenileme çalışmaları uzun zamandır sürüyor.

NTV'de yer alan habere göre; dün Moskova'da başlayan ve bugün de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle duvar restorasyonu için kurulan bir iskele çöktü. İskele çökerken burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Rüzgarın yerinden söktüğü iskele plakası duvarın hemen dibine düşerken, çevredeki turistler herhangi bir zarar görmedi.

Kızıl Meydan'da yaşanan kazanın ardından yetkililer, daha fazla iskele plakasının uçması ve kişilere zarar vermesi ihtimaline karşı önlem olarak meydanı giriş ve çıkışlara kapattı. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), Kızıl Meydan'ın bir bölümünün giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurarak, bu kapatmanın geçici bir önlem olduğunu söyledi. FSO ayrıca, tedbirlerin alınması ve fırtınanın dinmesinden sonra meydanın yeniden halka açılacağını belirtti.