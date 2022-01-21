Şiddetli protestoların ardından Kazakistan'daki eylemciler yaşadıklarını anlattı; "Bir daha protesto ederseniz sizi öldürürüz' dediler"

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan ve büyüyerek şiddetli hükûmet karşıtı protestolara dönüşen, 255 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından bir eylemciler yaşadıklarını anlattıi. Protestoda vurulan bir kadın, güvenlik güçlerinin eylemcilere “Bir daha protesto ederseniz sizi öldürürüz” diye bağırdığını söyledi.

BBC’de yer alan haber, Kazakistan’da güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesiyle sonuçlanan protestolardan etkilenenleri mercek altına aldı. 2 Ocak’ta başlayan eylemlerde 225 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin kişinin gözaltına alındığı biliniyor.

Protesto sırasında vurulan, güvenliği için ismi değiştirilen Asel isimli bir kadın, yaşadıklarını anlattı. Asel, üniformalı silahlı kişiler tarafından vurulduğunu, aralarından birinin protestoculara “Bir daha protesto ederseniz sizi öldürürüz” diye bağırdığını söyledi.

Kazakistan Baş Savcılığı, protestoların ardından yaklaşık 700 cezai soruşturma başlattı. Suçlananların bazıları terörizm, cinayet ve hükûmeti devirme suçlarıyla karşı karşıya.

İnsan hakları örgütleri ise yetkililerin, barışçıl göstericiler dahil herkesi suçlu bulmayı amaçladığını savunuyor. Almati’den bir insan hakları aktivisti olan Bakhytzhan Toregozhina, “Masumiyet karinesi diye bir şey yok. Yetkililer için protestolarda bulunmuş herkes terörist. Zorla itirafta bulundurmaya çalışıyorlar” dedi.

Almati’deki eylemlere atılan aktivist Muratbek Yesengazy de şiddetin bir parçası olmakla suçlanıyor. Avukatı, müvekkilinin gözaltında şiddet gördüğünü açıkladı.

Yetkililer, gözaltında işkence olduğuna ilişki suçlamaları reddediyor.

BBC’ye konuşan Almati Polis Departmanı’ndan Saltanat Azirbek “Şiddetin bir parçası olmayanların endişelenmesine gerek yok” dedi.