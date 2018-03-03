T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şiddetli lodosta çatıdan kopan parça otomobilin üzerine düştü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle apartmanın çatısından kopan parça, seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü

03 Mart 2018 19:17

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle apartmanın çatısından kopan parça, seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. Can kaybının olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Gelibolu\'da, bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru etkisini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle sahildeki vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Gölcük Caddesi\'nde 4 katlı bir apartmanın çatısından kopan parça, Bilgi Anık yönetimindeki 17 RF 025 plaka otomobilin üzerine düştü. Bilgi Anık\'ın yara almadan kurtulduğu olayda, otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği aldı.
Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Bilgi Anık, \"Otomobilimle caddede seyir halindeydim. Büyük bir gürültü ile aracıma bir şey çarptı. Ne olduğunu anlayamadım. Patlayan cam parçaları elimi sıyırdı. Verilmiş sadakam varmış. Bana ve şans eseri caddede olan vatandaşlara bir şey olmadı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Doğan ZELOVAGELİBOLUDHAGeliboluCanYerGölcük CaddesiAnıkRFYaşadığıBilgi AnıkBüyükNePatlayanVerilmişBanaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24