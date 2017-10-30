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Şiddetli lodos Silivri Limanı'nda tekneleri alabora etti

   Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ Limanı'nda gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle demirli olan bazı balıkçı kayıkları alabora oldu

30 Ekim 2017 18:04

 

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ Limanı\'nda gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle demirli olan bazı balıkçı kayıkları alabora oldu. Kıyıya bağlı iplerinden kurtulan bazı teknelerin çarptığı tekneler parçalandı. Sabah saatlerinde limandaki manzarayı gören balıkçılar şok oldu. Batan tekne ve kayıklar belediye ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

Tekne sahiplerinden İbrahim Akçay, \"Arkadaşın botu iyi bağlanmamış herhalde. İpi kırınca bizimkinin üstüne geliyor. Lodos nedeniyle, böyle oldu\" dedi. Fuat Yıldırım  ise  \"Akşam şiddetli lodos geldi. Tonozu sağlam olmayan ilerideki büyük tekneler, tonozu koparınca diğer balıkçı teknelerine vurdu. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Saat 01.00\'da başladı batmaya, sabah 06.00\'a kadar buradaydık. 5 tane tekne battı\" dedi.

Limandaki dalga kıranın uzatılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, \"Şu limanı biraz daha uzatsalar dalgaları kırsa bu problemi yaşamayacağız. Her sene bu problemi yaşıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Tekne sahipleri zarar gören teknelerini tamir çalışmalarına başladı.

(FOTOĞRAF)

 

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