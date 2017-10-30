 ŞİDDETLİ LODOS SİLİVRİ LİMANI'NDA TEKNELERİ ALABORA ETTİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)

SİLİVRİ Limanı\'nda gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle demirli olan bazı balıkçı kayıkları alabora oldu. Kıyıya bağlı iplerinden kurtulan bazı teknelerin çarptığı tekneler parçalandı. Sabah saatlerinde limandaki manzarayı gören balıkçılar şok oldu. Batan tekne ve kayıklar belediye ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

Tekne sahiplerinden İbrahim Akçay, \"Arkadaşın botu iyi bağlanmamış herhalde. İpi kırınca bizimkinin üstüne geliyor. Lodos nedeniyle, böyle oldu\" dedi. Fuat Yıldırım ise \"Akşam şiddetli lodos geldi. Tonozu sağlam olmayan ilerideki büyük tekneler, tonozu koparınca diğer balıkçı teknelerine vurdu. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Saat 01.00\'da başladı batmaya, sabah 06.00\'a kadar buradaydık. 5 tane tekne battı\" dedi.

Limandaki dalga kıranın uzatılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, \"Şu limanı biraz daha uzatsalar dalgaları kırsa bu problemi yaşamayacağız. Her sene bu problemi yaşıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Tekne sahipleri zarar gören teknelerini tamir çalışmalarına başladı.



Görüntü dökümü:

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-Limandaki teknelerden detaylar

-Parçalanmış bir teknenin çıkarılması

-Çalışmalardan detaylar

-Çekicilere konan tekneler

-Akçay ve Yıldırım ile röp

-Dalga kırandan görüntü

-Genel ve detayalr



