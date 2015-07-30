'Şiddetin yükselmesi AKP'ye desteği artırıyor'

S Bilişim’in 2000’lerin başından itibaren tuttuğu “Siyasi Şiddet Endeksi” verilerine göre, “Türkiye’de şiddetin arttığı dönemlerde AKP’nin desteği artıyor, iktidarı güçleniyor.” Araştırmayı yapan Serdar Sement, “AKP; korkunun siyasi çocuğu. Korkuyla yönetti. Seçmenin iradesinde fazlasıyla korku koşulluluğu var” dedi.

Türkiye son günlerde yoğun çatışmalı dönemleri yeniden yaşıyor. AKP hükümetinin seçimlerin ardından yaşadığı hezimetle, tekrar eski güvenlikçi politikalara dönüşün işaretlerini vermesi, bölgede çatışmaların tekrar başlaması, şiddet ve iktidar sarmalını yeniden gündeme getirdi. Tarık Yılmaz, Serdar Sement’in araştırmasına yer vererek, Türkiye’de şiddetin arttığı dönemlerde AKP’nin desteği artırdığını ifade etti.

Manset.at.com.tr’de Tarık Yılmaz’ın önceki gün yayımlanan “Şiddet arttıkça AKP desteği arttı…Peki Suruç sonrası!” başlıklı köşe yazısında Türkiye’de son günlerde artan şiddet sarmalı ele alındı.

Yılmaz, S Bilişim Danışmanlık’ın yöneticisi siyasi analist Serdar Sement’in araştırmasına yer vererek, “Türkiye’de şiddetin arttığı dönemlerde AKP’nin desteği artıyor iktidarı güçleniyor” olgusunu ele alıyor. Araştırmanın Suruç’taki 32 kişinin yaşamını yitirdiği katliam ve sonrasında yaşanan süreçte yayımlanmasının gereklilik olduğunu belirten Yılmaz, S Bilişim’in 2000’li yılların başından itibaren tuttuğu “Siyasi Şiddet Endeksi” verilerine göre, şiddet arttıkça endeksin değerinin düştüğünü, şiddetsizlik zamanlarında ise endeks yükseldiğini dile getirdi. Endekste yer alan Mavi endeks “Siyasi Yönetişim” verilerine göre (uluslararası ve ulusal verilerle anketleri karşılaştırarak), 2000’li yıllarda tek parti iktidarı olan AKP’nin yönetişim kabiliyetinin yüksek olduğu evrede, “Güneş harekatı, KCK tutuklamaları dalgası, MİT-Öcalan Süreci, Reyhanlı gibi...” saldırılarda, endeksin düştüğü (şiddet arttığı) dönemlerde AKP’nin desteğini artırdığı iddiası yer aldı.