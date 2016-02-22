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Dünya
Deutsche Welle

Şiddetin gölgesinde ateşkes arayışı

Suriye'de hafta sonu düzenlenen kanlı saldırılar 140'dan fazla kişinin canına mal oldu. ABD ve Rusya da ülkede ateşkesin sağlanması için diyaloğu artırdı.

22 Şubat 2016 11:01


Suriye'deki kanlı pazarın ardından ABD ve Rusya, ateşkes sağlanması yolundaki çabalarının süreceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başkan Barack Obama'nın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye iç savaşını görüşeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Kerry, Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ile ateşkes şartları konusunda ‘geçici mutabakata' vardıklarını ve ateşkesin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Ateşkes görüşmelerinin sürmekte olduğuna dair haberler Rusya tarafından doğrulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Kerry'nin telefonla görüştükleri belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de ateşkes fırsatından yararlanılabilmesi için bölgesel güçlerin Suriye'de çatışan taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Hafta sonu düzenlenen saldırılar

Suriye'de ateşkesin cuma günü yürürlüğe girmesi beklenirken şiddet ve ölü sayısı daha da arttı. Suriye'nin büyük şehirleri Humus ve Şam'daki pazar günü dini azınlıkları hedef alan saldırılarda en az 140 kişi öldü. Suriye insan hakları gözlem merkezinden verilen bilgiye göre, Humus ve Şam'ın Alevi ve Şii mahallelerinde altı şiddetli patlama meydana geldi. Patlamalar sadece Şam'da 180 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bombalı saldırıların sorumluluğunu internet sitelerinde göre IŞİD üstlendi.

Suriye başkentinin güneyindeki bombalı saldırılarda en az 83 kişinin öldüğü bildirildi. Bomba yüklü aracın patlatılmasının ardından iki canlı bombanın kendini havaya uçurduğu öğrenildi. Humus'un Sahraa semtindeki Alevileri hedef alan çifte bombalı saldırıda ise en az 59 kişinin can verdiği öğrenildi.

Patlamaların şiddetinden binaların ön cephesi çöktü. Ocak ayı sonlarında da aynı bölgede düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca kişi ölmüş ve suikastın sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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