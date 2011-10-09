-Şiddete isyan etti ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, son günlerde giderek artan kadına yönelik şiddete tepki göstererek, ''Artık isyan ediyorum...Toplumun kadınlara yönelik bakışını, algısını değiştirmek gerekiyor'' dedi. Kadına yönelik şiddet olaylarını ve konuya toplumun duyarlılığını değerlendiren Selvi Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Kadına yönelik şiddet konusunda artık ne söylenebilir ki? Artık isyan ediyorum. Hergün yeni bir olay, gazetelerin sayfaları şiddete uğrayan kadınlarla dolu. Kanunlar var ama o kanunların uygulaması var mı? Burada asıl önemli olan zihniyettir, kadına yönelik algıdır. Zihniyet değişmedikçe ne kadar tedbir alırsanız alın bir anlam ifade etmez. Toplumun kadınlara yönelik bakışını, algısını değiştirmek gerekiyor. Maalesef kadına şiddeti önleyecek yargı kararları alınamıyor. Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki bir kızımız ile ilgili verilen yargı kararı ortadadır. Siirt'te, Batman'da kız çocuklarımızın tacizine suskun kalan bu adalet kimin adaletidir. Maalesef adalet şu mesajı vermektedir, kız çocuklarına taciz, kadını dövmek ve öldürmek bu ülkede birinci derece değil, ikinci derece nitelikte bir eylemdir. 12 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili bu kararı veren hakim nasıl bir hakimdir, nasıl böyle bir karar verilebilir? O hakim 12 yaşındaki kızın psikolojisinin bozulmadığını nereden biliyor? Artık gerçekten isyan ediyorum.''