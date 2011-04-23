-ŞİDDET YASASINDA İLK CEZA İZMİR (A.A) - 23.04.2011 - 6222 sayılı ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun''un yürürlüğe girmesinin ardından, alkollü maça gelen ve rakip takım seyircisine taş atan Karşıyakalı 2 taraftar, spor müsabakalarından men edildi. Karşıyaka ile Giresunspor arasında oynanan TFF Bank Asya 1. Ligi müsabakası öncesi ve sırasında güvenlik güçleri, alkollü maça gelen 1 kişiyi belirledi. Maça alınmayan, polis merkezine götürülerek kimlik tespiti yapılan ve bilgileri savcılığa bildirilen taraftar hakkında, ''Spor müsabakalarından men'' hükmünün uygulanmasına hemen başlandı. Aynı müsabaka sırasında rakip takım taraftarına taş attığı tespit edilen Karşıyakalı bir taraftar da güvenlik görevlilerince yakalandı. Aynı şekilde polis merkezinde kimlik tespiti yapılan ve ''Spor müsabakalarından men'' hükmü uygulanmaya başlanan taraftarın da bilgileri savcılığa gönderildi. ''Men'' cezası nedeniyle taraftarı oldukları takımın maç başlama saati ve 60. dakikasında polis merkezine uğrama zorunluluğu getirilen Karşıyakalı taraftarların ayrıca, ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun''a aykırı davranışta bulundukları gerekçesiyle haklarında açılacak dava nedeniyle mahkemeye çıkacakları bildirildi. -YENİ YASADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER- Emniyet yetkilileri, 31 Mart'ta yürürlüğe giren ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun''da dikkat edilmesi gereken maddelerin bulunduğunu, vatandaşların kanuna aykırı davranış sergilediklerinde spor müsabakalarını izleme hakkından 1 yıllığına men edildiğini hatırlattı. Yetkililer, şu maddelere dikkati çekti: ''Alkollü olarak spor müsabakasına gelen kişi zor kullanılarak alandan çıkarılır ve 1 yıl men cezasına çarptırılır. Seyirden yasaklama tedbiri, kişinin yakalanmasıyla birlikte başlar ve hüküm kesinleştikten sonra 1 yıl sürer. Patlayıcı, yanıcı, kesici, delici, yaralayıcı aletleri spor alanına sokan kişi 2 aydan 1 yıla kadar, kullanan'' kişi 1 yıldan 3 yıla kadar, temin eden kişiyse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır. Spor alanı içinde ya da çevresinde grup olarak hakaret tarzında söz ve davranışlarda bulunan kişiler şikayet şartı aranmaksızın 15 günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılır, bu tarz pankart taşıması, duvara yazması durumunda ise cezası yarı oranında artırılır. Müsabakalarda din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek, hakaret içeren söz ve davranışta bulunan kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır, bu tarz pankart taşıması, duvara yazması durumunda cezası yarı oranında artırılır. Spor müsabakasına, kendine ait elektronik kartla başkasının seyirci olarak girmesini sağlayan ve kullanan kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Biletsiz spor müsabakası alanına giren kişi para cezasına çarptırılır, bu kişi spor müsabakalarını izlemesi yasaklanmış ise hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Spor sahasına ya da spor alanındaki bir yere yetkisiz olarak giren kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına, davranışın müsabakanın seyrini veya güvenliğini etkilemesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Spor alanında kasten yaralama veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 5237. maddesi hükümleri uygulanır ve spor alanlarındaki zarar verilen mal 'kamu malı' hükmündedir. Müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve 60. dakikasında bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.''