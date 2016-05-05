Şiddet mağduruna kademeli tazminat geliyor

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan, Mağdur Hakları Kanun Taslağı’nda son aşamaya gelindi. İngiliz ve Alman mevzuatı incelenerek hazırlanan taslağa göre şiddet mağduru kadınlar istihdam edilecek. ‘Ağır şiddet’ mağduru olanlara ve ölümleri halinde birinci derece yakınlarına tazminat ödenecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sunumu yapıldıktan sonra görüşe sunulacak Mağdur Hakları Kanun Taslağı’na göre, şiddet mağduru kadınlara istihdam hakkının yanında devlet kadın, çocuk, yaşlı, engelli gibi ‘kırılgan grupları’ belirleyecek. Bakanlık, İngiliz ve Alman mevzuatını da inceleyerek ‘kırılgan grupları’ ve bunlara ödenecek tarifeli tazminat miktarlarını da taslakta gösterecek. ‘Ağır şiddet’ ve ‘cinsel suç mağduru’ kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler bu grupta yer alacak.

LBGTİ bireyler, Başbakanlık’ta veya TBMM’de siyaseten karar verilmesi durumunda bu gruba eklenebilecek.

Terör de bu grupta

Taslakta ‘kırılgan grup’ özetle, “Cinsel suç mağdurlarını, yaşı nedeniyle desteğe ihtiyacı olan mağdurları, çocuk mağdurları, şiddete maruz kalmış kadın mağdurlar ile aile içi şiddet mağdurlarını, engelli mağdurları, terör suçu mağdurları” olarak tanımlanıyor.

Zarar gören bu ağır şiddet mağdurlarının ölümü halinde birinci derece yakınlarına tazminat ödenecek. İngiliz ve Alman mevzuatı çerçevesinde bir de şiddet mağduruna tazminat tarifesi belirlenecek. Bu tazminat asgari ücretin 5 katından 30 katına kadar olabilecek. Devlet ağır şiddet mağduruna tanıyacağı iş ve tazminat hakkı yanında cenaze ücretleri ve eşin bakım ücretini de karşılayacak. Cinayete kurban gidenlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile cinsel saldırı suçu mağdurları veya aile bireylerinden biri, kamuda istihdam edilecek.