Şiddet kurbanı 3 kadının failleri 'iyi hal'den faydalandı

T24 -



Mahkemenin takdiri

İnadına mı çıkıyor?

Sokak ortasında bıçak

Sırtından vurarak öldürdü

Öldürüp, parçalara ayırmıştı

İki kadın daha eş şiddeti kurbanı oldu

Sevgi Taşkın, geçen temmuz ayında öldürüldü ve cesedi parçalara ayrıldı. Kadife Şahin geçen yıl ekim ayında sokak ortasında bıçaklandı ve ağır yaralandı. Server Güven, geçen yılın ağustosunda akaryakıt istasyonunda tabancayla vurularak öldürüldü. Üç kadının failleri sevgilileri ve kocalarıydı. Üçü de şiddet kurbanı olmuştu. Dün hepsinin bir ortak noktası daha oldu. Onları yaşamdan koparan ve yaralayan failler, ayrı ayrı yargılandıkları mahkemelerde indirimden faydalandı. Böylece cezaevinde kalacakları süreler de düşmüş oldu. Mahkemelerden bu kararlar çıkarken, Adana’da bir kadın daha şiddet kurbanı oldu.Davalarda sanıklar hakkında ‘iyi hal indirimi’ Türk Ceza Kanunu’nda düzenleniyor. Buna göre, ‘takdiri iyi hal indirimi’ şu durumlarda uygulanıyor: “Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri.” Mahkemenin takdirinde olan bu indirim uygulandığında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezalar da altıda birine kadarı iniyor. Davalarda ‘iyi hal’ indirimi mahkemenin takdirinde bulunuyor.Kadının İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyesi Pınar İlkkaracan, mahkemelerin bu tür davalarda ‘indirim’ yapması kararına tepki gösteriyor. 13 yaşında tecavüze uğrayan N.Ç.’nin davasında sanıkların ‘kendi rızasıyla oldu’ kararıyla az ceza almasını hatırlatan Pınar İlkkaracan şunları söylüyor: “Kamuoyu ayağa kalkınca hâkimler asıl mağdur biziz diye ayağa kalkmıştı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ne yapabiliriz diye düşünmek yerine inadına böyle kararlar çıkmaya devam ediyor. Türkiye’de kadın cinayetleri konuşulurken alınan bu kararlar skandal.Yeni TCK bu konuda büyük reformdu. Ancak bu yasanın nasıl ugulanacağı yönünde hâkim ve savcı eğitiminde tek bir adım atılmadı.”Bursa’da yaşayan 46 yaşındaki Kadife Şahin, kendisine şiddet gösteren eşi Musa Şahin’i terk edip, annesinin evine sığındı. Musa Şahin, oturduğu yere gelerek, eşini sokak ortasında bıçakladı. Kadife Şahin ağır yaralanırken, eşi tutuklandı. Musa Şahin’in bu olaydan bir süre önce eve alkollü gelerek eşini dövdüğü ve mahkemede serbest bırakıldığı anlaşıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Kasten adam öldürmeye teşebbüs’le yargılanan Şahin, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza iyi hali göz önünde bulundurularak 15 yıla indirildi.Trabzon’da 25 Ağustos 2010’da Değirmendere Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda Metin Ömeroğlu’yla sevgilisi, hemşire Server Güven arasında araba içinde tartışma çıktı. Güven, araçtan çıkarak istasyona doğru kaçtı. Sevgilisinin arkasından koşan Metin Ömeroğlu, ateş ederek Server Güven’i sırtından vurdu. Ömeroğlu, yaralanarak yere düşen Güven’in yanına geldi ve iki el daha ateş etti. Sonra da kaçtı. Güven ise yaşamını yitirdi. Cinayet benzin istasyonunun kameraları tarafından görüntülendi. Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme , Ömeroğlu’nu hemşire Güven’i kasten öldürmek suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, ‘suçunu kabul ettiği’ için 25 yıla indirildi.Bursa’nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl temmuz ayında belediye ekiplerince çöp konteynirinin içinde diz kapağı hizasından düzgün olarak kesilmiş, tırnakları ojeli bir kadına ait iki bacak bulundu. Polis, Münevver Karabulut cinayetiyle benzerliği dikkat çeken olayla ilgili incelemesinde önce kadının Sevgi Taşkın olduğunu saptadı. Birlikte yaşadığı müzikhol sahibi Bülent Kocaman tutuklandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’adam öldürmek’ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kocaman önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet cezayı 25 yıla indirdi. Sanık Kocaman 14.5 yıl sonra serbest kalacak.Kadınların öldürüldüğü ya da yaralandığı davalarda indirim kararları çıkarken dün ajanslara yine ‘kadın cinayetleri’ haberleri düştü. Halime Ceviz ve Seher Ç., kadına yönelik eş şiddetinin son kurbanları oldu. Kansere yakalanan eşi beş yıl önce ölen Ceviz, iki çocuğuna bakabilmek için barlarda şarkı söylüyordu. Bu sırada tanıdığı Eyüp Aşkın’la beraber olan Ceviz, adamın evli olduğunu öğrenince Antalya’ya gitti. Aşkın oraya da gelince Ceviz Hatay’ın İskenderun ilçesine yerleşti. Eyüp Aşkın, beş ay kadar önce kadının izini İskenderun’da buldu ve hastanelik edinceye kadar dövdü. Tutuklanan Aşkın, bir ay önce tahliye oldu ve Adana’ya dönen kadını yine bulup çocuğunun gözleri önünde 11 kez bıçaklayarak öldürdü. Ceviz’in annesi Şaha İkiler, “Kızım ondan kurtulmak için savcılığa dilekçe vermişti” diye ağladı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde ise Seher Ç. boşanma davası süren eşi Mustafa Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Ç. intihar etti.