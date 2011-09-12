Şiddet ifadesi koruma için yeterli olacak

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Köylü, “Bu düzenleme, cumhuriyet savcısının delillerin toplanmasını bile beklemeden, mağdurun ifadesine dayanarak erkeğin kadına yaklaşmasını belli mesafeye kadar engelleyebilecek tedbirler almasını öngörüyor” dedi.Hürriyet gazetesinden Turan Kurt imzalı habere göre, aile içi şiddetin önlenmesine dair yasada değişiklik yönünde bazı teklifler olduğunu hatırlatan Köylü, şunları söyledi: “Bazen geç kalınıyor. Bu gibi durumlarda koruma tedbiri gerektiği anda, mahkemeden koruma tedbiri alıncaya kadar durumun aciliyetine binaen kolluk güçleri haber verdiğinde, cumhuriyet savcısı bu tedbirleri alabilecek. Asıl olan bir fiil, bir suç işlenmeden, anında koruma ve tedbir alınması gerekiyor.”