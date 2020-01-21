Şiddet gören hekimlerin yarısı sonuç çıkmayacağı için şikâyetçi olmuyor

81 ilden 14 bin 719 hekimle yapılan Sağlıkta Şiddet Anketine katılan hekimlerin yüzde 74.4'ü şiddet gördüğünü belirtti. Ancak yarısından fazlası 'Bir şey çıkmaz' düşüncesiyle saldırganlardan şikâyetçi olmuyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun (AHEF), Sağlıkta Şiddet Anketi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na sunumu yapılan ve 81 ilden 14 bin 719 hekimle yapılan Sağlıkta Şiddet Anketine katılan hekimlerin yüzde 74.4'ü şiddet gördüğünü belirtti.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz’ın haberine göre, ankete katılan hekimlerin yüzde 56.5'i günlük poliklinik sayısının 50 ve üzerinde olduğunu belirtirken, şiddet gördüğünü belirten hekimlerin yüzde 73.6'sı sözel, yüzde 25.4 sözel ve fiziksel, yüzde 1'i ise sadece fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Ankete göre, hekimlerin yarısından fazlası şiddet olaylarını bildirmiyor. Hekimlere şikâyetçi olmama nedenleri sorulduğunda ise yüzde 85 oranıyla; ‘Şikayetimden sonuç alamam’ ilk sırada yer alıyor. Ankette hekimlere yaşadıkları şiddet olayının kendilerinde bıraktığı etki soruldu ve birden fazla seçeneği işaretlemeleri istendi. Hekimler ise şu yanıtları verdi:

"Yüzde 83,7 iş motivasyonumu azalttı, yüzde 82,1 çalışma isteğimi azalttı, yüzde 63,9 üzüntü duydum, yüzde 59,5 hayal kırıklığına uğradım, yüzde 57 güvensizlik oluştu, yüzde 54,8 uzun süreli bu işi yapamayacağımı düşündüm, yüzde 51,9 öfke duydum."

"Saldırganlar hemen salıveriliyor"

Hekimlerin şiddet vakalarını bildirmemelerini değerlendiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Kişi bir şekilde yakalanıyor ve hemen salıveriliyor. Kişinin pişmanlık yaşayacağı bir şey bile olmuyor. 'Sinirliydim yaptım, o an öfkemi tutamadım... Bunun affedilir olmaması lazım. Bu sadece hekime zarar değil. Orada sağlık hizmeti almak için bekleyen hastaya da zarar. Hekimlerin verdiği beyaz kod işlemi çok uzun. Biz bunu bakanlığımıza ilettik. Doldurulması, yerine getirilmesi gereken bir sürü formalite oluyor. Hekimlerin bir kısmı bundan yılıyor. Sonra bağlı bulundukları sağlık müdürlüklerinden avukat gönderiliyor. Avukatların bir kısmı ‘Nasılsa bundan bir şey çıkmaz' diye uğraşmak da istemiyor. Bir kısmı ön yargılı davranıyor. Bir kısmı hekime, dava hakkında haber bile vermiyor. Avukatlarla iletişimimizde sıkıntılar var. Ardından verilen cezalar. Hükmün geriye bırakılması, para cezası, iyi hal indirimleri... Kişiler ceza da almıyor. Bu durumda, hekimde uğraşmaktan bıkıyor. Artık sözel şiddeti bildirmez hale geldiler" dedi.