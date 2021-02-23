Şiddet gördüğü eşini öldüren Melek İpek’in avukatları "Örselenmiş kadın sendromu" raporu için başvurdu

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisine işkence yapan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İpek Melek'in avukatları "Örselenmiş kadın sendromu" raporu için başvurdu

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk’ün haberine göre, avukatlar, İpek hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan dava açılan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri dilekçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, örselenmiş kadında majör depresyon rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.