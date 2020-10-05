Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi tedbir ve yeni uygulama hayata geçirildi.

Tedbirler kapsamında artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler, gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine iletilecek.

Kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak.

Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

Bu arada, suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı 76 oldu.

Mağdurların, duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifade vermesinin önünü açan adli görüşme odalarında, bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ifadesi alındı.