Sicilya'da toprak kayması

T24 -

Sicilya Adası'nın Maireto Kasabası'nda 200 kişi tahliye edildi.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya'nın San Fratello köyünde 4 bin 500 kişi yaşıyordu, aşırı yağışlar başlayınca bölge alt üst oldu.İtalyan Ansa ajansının haberine göre, köyden 2 bin kişi göçük tehlikesine karşı tahliye edildi.San Fratello'dan tahliyeler devam ederken, Sicilya bölgesi yetkilisi Raffaele Lombardo, ''Bu akla hayale sığmayacak türden bir felaket'' diye konuştu.Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları yüzünden onlarca ev, kilise ve okulda çatlaklar oluştu.Köyün kısa sürede ''hayalet köy'' olmasından endişe ediliyor.