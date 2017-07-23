Sicilya'da göçmen karşıtı gruba ambargo

Sicilya Catania'da belediye başkanı, mülteci karşıtı grubun limana demir atmasını yasakladı. Irkçılar, mültecileri Libya'ya geri göndermek istiyor.

The Guardian’ın haberine göre Generation Identity (Kimlik Kuşağı) adıyla bilinen aşırı sağcı bir grup, Avrupa’nın dört bir yanından Müslüman ve mülteci karşıtı aktivistleri bir araya toplayarak, C-Star isimli tekneyle Sicilya’ya gelmek istedi.

STK'lar insan kaçakçılığıyla itham ediliyor

Defend Europe (Avrupa’yı Savunun) adıyla başlatılmış olan yasadışı girişimle bir tekne kiralamak için 75 bin euroluk fon toplandı. İki ay önceki bir ‘deneme sürüşü’ sırasında söz konusu gemi Sicilya’dan çıkmış bir kurtarma gemisinin önünü kesti. C-Star içindeki ırkçılar, STK’lara ait arama ve kurtarma gemilerinin göçmenleri Avrupa’ya getirerek insan kaçakçılığı yaptığını iddia ediyorlar. Eylemciler, Akdeniz’i geçmeyi başarmış olan göçmenlerin Libya sahil güvenliği tarafından Libya’ya geri götürülmelerini de talep ediyor.

Irkçılık karşıtı gruplar ise hayat kurtaran misyonları engellemeye çalışan aşırı sağ gruba karşı Sicilya’daki yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.

Catania Belediye Başkanı Enzo Bianco, Guardian’a verdiği demeçte, 40 metrelik teknenin içindeki yolcuların kamu düzeni için bir tehdit olabileceklerini ve yangına benzin dökerek bir provokasyona dahil olabileceklerini düşündüğünü söyledi. Bianco Sicilya’da her ailenin bir göç hikayesi olduğunu hatırlatarak, “Avrupa’yı savunmak söylemleri sadece bir demagoji değil, aynı zamanda da ahlaksızlıktır” diyor.