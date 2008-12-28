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Ekonomi

‘Sicil affına ilişkin düzenleme tamamlandı’

Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, sicil affına ilişkin düzenlemenin tamamlandığını ve Bakanlar Kurulu'na sunulacağını söyledi.

28 Aralık 2008 02:00

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, sicil affına ilişkin düzenlemenin tamamlandığını ve Bakanlar Kurulu'na sunulacağını söyledi.

Bakan Çağlayan, Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında, sicil affına ilişkin düzenlemenin 2003 yılında yapıldığını ancak bankaların düzenlemeyi uygulamaktan çeşitli nedenlerle kaçındığını belirtti.

Herhangi bir sebeple çek veya senedini ödeyemeyen, bankaya kredi kartı dâhil her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi borcunu ödeyemeyen; ancak daha sonra borcunu tamamen ödeyen sanayici, tüccar, esnaf-sanatkâr ve vatandaşların kayıtlarının kara listeden silinmediğini anlatan Çağlayan, bu konudan muzdarip olanların talep ve beklentisinin yoğunlaştığını kaydetti.

Bunun üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık olarak yeni bir sicil affı düzenlemesi yapılmasına ilişkin çalışma başlattıklarını belirten Çağlayan, "yeni düzenlemeyle, sicil kayıtları nedeniyle finans kaynaklarına ulaşımı kısıtlanan, sanayici, tüccar, KOBİ'ler, esnaf-sanatkâr ve vatandaşların önündeki engeller kaldırılmış olacak. Sicil affına ilişkin düzenlemeyi tamamladık ve Bakanlar Kurulu'na getiriyoruz" dedi.

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