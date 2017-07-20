Sicil affı için süre daralıyor

Kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlarını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler ve kara listeye alınanlar için getirilen "sicil affı" için son gün, 27 Temmuz.

Kara listeye giren çok fazla kişi, esnaf var ve sayıları 14 milyonu buluyor. Bu kişiler için 27 Ocak’ta bu kişilere af gelmişti.

Yasaya göre; 6 ay içinde borcunun tamamını ödeyen veya yapılandıranlar kara listeden kurtulacaktı. Bankalar hala talep halinde kredi borçlarını 72 aya kadar yapılandırabiliyor. Afta süre 10 gün sonra yani 27 Temmuz’da bitecek. Sicili bozulduğu için kredi ve kart alamayanlar için fırsatolan bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler bankalara başvuracak.

"Sicili, notu öğrenin"

Posta’dan Bilal Emin Turan’ın habrine göre konut, taşıt, tüketici kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabına ait son 5 yıllık bilgilere ‘Risk Raporu’ aracılığıyla ulaşılabiliyor. Bankalar müşterileriyle ilgili bilgileri, iki gün içinde Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne iletiyor. İletilen bu bilgiler Kredi Kayıt Bürosu ve Findeks (findeks.com) aracılığıyla rapor haline getiriliyor.

Durum avukatlıksa

Yasada; 27 Ocak’tan önce ödenmeyen borçların avukata intikal ettirilerek başlamış olan takiplerin durdurulacağına ilişkin bir düzenleme yok. Borcunuzu peşin ya da yapılandırmayla öderseniz doğal olarak başlamış olan hukuki takip işleminin sona erdirilmesi gerekiyor. Hacizlik olanların da kara liste affından yararlanması mümkün.

Sicil affına dayanarak bankalara başvuru yapıldığı halde kredi alamayan esnaf ve müşterilerin olduğu sık sık gündeme geliyor. Çünkü yasa, bankaları zorunlu tutmuyor, bankaların kredi vermesinin önündeki engeli kaldırıyor. Ancak, bu durumda kredi notunu artırmak krediye ulaşmanın en kestirme yolu.