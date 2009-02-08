Sicil affı en çok KOBİ’leri rahatlattı

‘Halkın moral ve motivasyonu yüksek tutulmalı’

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, çıkartılan sicil affının KOBİ'leri önemli ölçüde rahatlattığını belirterek, "KOBİ'ler sicil kayıtlarının silinmesiyle kredi ve çek alıp piyasaya ödemelerini yapma şansı buldu" dedi.Özgenç, kamuoyunda sicil affı olarak nitelendirilen karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasına ilişkin kanunun çıkartılmasının KOBİ'lere "cansuyu" niteliğinde olduğunu ifade etti."Kara listeye adı geçenler yıllardır kredi imkanlarından faydalanamamaları nedeniyle çaresizlik içerisindeydi" diyen Özgenç, şunları kaydetti:"Affın çıkması ve bankalardaki sicil kaydı sorununun giderilmesiyle KOBİ'ler yeniden soluklandı. Kredi ve çek alıp piyasaya olan ödemelerini yapma şansı buldular. Merkez Bankasının sicil kayıtlarını silmesini, diğer bankaların da örnek alması lazım. Birçok bankanın KOBİ bankacılığına verdiği önemi sicil kayıtlarının silinmesinde de görmek istiyoruz. Esnafı, tüccarı, KOBİ'leri büyük oranda rahatlatan, yeniden kredi ve çek alabilmesi için çıkarılan sicil affından dolayı hükümet yetkililerimize teşekkür ediyoruz."Özgenç, son 2 yıldır siyasetin sürekli ekonomin önünde olmasının piyasalarda güven ve moral çöküntüsü yaşattığını belirterek, bu durumun piyasalara olumsuz yansıması nedeniyle işlerin durmasına neden olduğunu anımsattı.Hükümetin uyguladığı mali disiplinden taviz verilmemesinin olumlu etkisiyle, enflasyonun tekrar tek haneye düştüğünü ifade eden Özgenç, şöyle devam etti:"Ancak, çarşı pazarda işler de düştü. Sicil affının rahatlama sağlamasına karşın mikro ekonomideki sıkıntıya sanayici ve esnaf var güçleriyle dayanmaya çalışıyor.Bu sıkıntının faturasını çalışanların ödemesinden çok, içerideki tüketimin daralmasından dolayı iş yapamayan esnaf ödemekte. Ayrıca işsizlik bizde 'iş bulamayanlar' ve 'iş yapamayan esnaf' olarak iki türlü yaşanmakta.Yaşanan krizin faturasını bu işsizlerin çekmemesi için önlemlerin alınıp, piyasaların ve halkımızın moral ile motivasyonu yüksek tutulmalı."