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Dünya

Sıcaktan bunalınca denizin dibine çadır kurdu

Limanköy mevkiinde plaj işleten Koçal, aşırı sıcak ve yüksek nem oranından bunalınca daha önce kıyıdan 100 metre açıkta dubalar üzerine kurduğu çadırı suyun altına indirdi

30 Temmuz 2012 15:34

Rize'nin Çayeli İlçesi'nde, aşırı sıcaktan ve yüksek nem oranından bunalan plaj işletmecisi dalgıç Zafer Koçal, denizin altına çadır kurdu. Daha önce de deniz yüzeyine dubalar üzerine çadır kurduğunu söyleyen Zafer Koçal, "Bu kez de denizin dibine kurmaya karar verdim ve kurdum. 4 saat kalıyorum, kafamı dinliyorum" dedi.

Limanköy mevkiinde plaj işleten Zafer Koçal, aşırı sıcak ve yüksek nem oranından bunalınca daha önce kıyıdan 100 metre açıkta dubalar üzerine kurduğu çadırı bu kez suyun altına indirdi. Çadırı, kenarlarına taktığı ağırlıklarla su altına indirerek sabitleştiren Koçal, tüple dalış yaparak iniyor. Koçal, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarını da ikna edebilirse çadıra indiriyor.

 

'Kafamı dinliyorum'

 

Zafer Koçal, Rize'de 18 gündür yağmur yağmadığını, aşırı sıcak nedeniyle evde de uyuyamadığını söyledi. Koçal, "Çadırda yatmaya karar verdim. Plajda çadırın da sıcak olması nedeniyle rahat uyuyamadım. Karadeniz insanı olarak farklı şeyler yapmayı severiz. Daha önce de dubanın üstüne çadır kurmuştum. Çok da rahattı. Ama bu kez değişiklik olsun dedim, denizin dibine kurmaya karar verdim. Normalde bir insan karada çadır kurmaya zorlanır. Ben suyun dibinde bile zorlanmıyorum. Çünkü sevdiğim, alıştığım ve istediğim bir işi yapıyorum. Çadırı 10- 15 dakikada hazır hale getiriyorum" dedi.

Koçal, suyun içinde kurduğu çadırın karadakinden farkı olmadığını ifade etti. Koçal, "Oksijen tüpümüz var. Deniz tabanına çadırı kurdum. Tüplerimizle yaklaşık 4 saat su altında kalabiliyoruz. Bu sürede de iyice serinliyoruz. Kafamı dinliyorum" diye konuştu.

Emin Ketenci ise arkadaşı Zafer Koçal'ın kendisini çadıra davet ettiğini söyledi. Ketenci, "Haliyle normal bir çadır geldi aklıma. Su altında olduğunu öğrenince şaşkına döndüm. Dubanın üzerinde çadırı kurduğunu görmüştüm ama denizin altında olacağı aklımın ucundan bile geçmedi" dedi.

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