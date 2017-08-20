Sıcaktan bunalana buzlu serinlik

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde, sıcak ve yüksek nemden bunalan tatilciler, yüzme havuzlarına atılan buz kalıpları ile serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 72 kaydedildiği Antalya\'nın turistik ilçesi Kemer\'de, sıcaktan bunalan tatilciler buz kalıplarıyla doldurulan havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Tekirova bölgesinde hizmet veren Club Hotel Phaselis Rose, çeşitli aktivitelerle konukları eğlendirirken, onları serinletmek için de farklı yollara başvuruyor. Sıcak nedeniyle animasyon ekipleri genellikle eğlence şovlarını yüzme havuzlarında yapıyor. Go go dansçılarının şovlarına da eşlik eden yerli ve yabancı tatilciler, havuza atılan buz kalıplarına sarılarak serinlemeye çalışıyor.

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