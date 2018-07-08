Sıcaktan bitkin düşen köpeğe avucunda su içirdi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Öğretmenevi çalışanı Ramazan Durak, aşırı sıcaktan etkilendiğini fark ettiği sokak köpeğine, avcuna doldurduğu suyu içirdi.

Batman\'da aşırı sıcak, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Ramazan Durak, Öğretmenevi\'nin önünü yıkadığı sırada yanına gelen sokak köpeğinin bitkin olduğunu fark etti. Durak, alıp getirdiği pet şişeden, avucuna döktüğü suyu köpeğe içirdi. Çok susadığı görülen köpek, uzun süre Durak\'ın avucundan su içti.

Ramazan Durak, \"Havalar çok ısındı. İnsanlar sokağa çıkamayacak duruma geldi. Sokakta yaşayan hayvanların dili yok ki su istesinler. Öğretmenevinin önünü yıkadığım sırada bir sokak köpeği yanıma yaklaştı, bitkin haldeydi. Önce ürkek ve çekingen davrandı. İçerden iki pet şişe su getirip avucuma dökünce dayanamadı hemen gelip içmeye başladı. Öğlen saatlerinde de ona kemik verdim. Herkese tavsiye ediyorum. Hayvanlar için kapınızın önüne ya da damına bir kap içerisinde su bırakın\" dedi.



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