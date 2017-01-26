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Sıcaklık 7 derece düşüyor; İstanbul'da kar yağışı başladı

Marmara ve Kuzey Ege denizinde de fırtına bekleniyor

26 Ocak 2017 11:39

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sıcaklıkların bugün akşam saatlerine kada 7 derece birden düşmesi bekleniyor.Uzmanlar sürücülerin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları uyarısını yaparken İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da toplu ulaşımın kullanılmasını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) 7 bin personel ve bin 347 aracın da dahil olduğu tüm birimleri ile görev yapacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, uçuş trafiğinin etkilenmemesi amacıyla pistlerde ve apronlarda 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle alarma geçti. DHMİ daha önceki kar yağışında sıkıntı olan körük çevresi ve uçak altlarını temizlemek için de 6 küçük araç aldı. Ayrıca karla mücadelede ve uçakların buzlanmasına karşı kullanılmak üzere 500 ton De-icing sıvı ve Anti-icing stoklandı. Sıvılar, kullanılmak üzere apronlarda hazır bekletiliyor.

 

Kuzey Ege'de fırtına

 

Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de bazı seferlerini yapamadı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceği belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Iğdır’da etkili olan yoğun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.

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