-Sıcaklar yüzünden 77 fil telef oldu HARARE (A.A) - 23.11.2011 - Zimbabve'de üç aydır süren sıcak havalar yüzünden 77 filin telef olduğu bildirildi. Zimbabve Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülkenin batısında üç aydır süren sıcak hava dalgası nedeniyle su kaynaklarının kuruduğu ve en az 77 filin telef olduğu belirtildi. Açıklamada, maddi yetersizliklerin insan yapımı su kaynaklarının onarım çabalarını aksattığı da kaydedildi. Doğa tutkunları, telef olan fil, buffalo, zebra ve antilop sayısının daha büyük olabileceğini belirtiyor.