Sıcaklar ve kuraklık buğdayda verimi yüzde 50 düşürdü

Hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle yaşana kuraklıktan dolayı buğday verimi yüzde 50 düştü. Manisa'da başlayan buğday sezonuna ilişkin olarak, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, biçerdöverlerle buğday hasadının yapılmaya başlandığını belirttti. Altındağ, "Üreticimiz yüzde 40, yüzde 50 verim kaybı yaşadığını söylüyor. Nisan ayındaki sıcaklar nedeniyle buğdaylar cansız kaldı. Hava şartlarından dolayı çiftçimiz mağdur durumda" dedi.

Birgün'de yer alan ahbere göre, Rekoltenin iyi olmaması nedeniyle çiftçiye ton başına özel sektörde 910 lira gibi bir fiyat verildiğini dile getiren Altındağ, "Kalite kaybından dolayı üretici buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürse bile fiyat kıracaklar. Üretici her iki taraftan mağduriyet yaşayacak. TMO'da fiyatlar kaliteye göre belirleniyor. Çiftçi gerçekten zor durumda" diye konuştu.

2017 yılında buğdayın ton fiyatının 940 lira olduğunu ifade eden Altındağ, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatı çiftçiler tarafından olumlu karşılanmadı. Geçen sene maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyat bizi kurtarmıyor. Bakanlıktan ve yetkililerden bu açığımızı kapatmak için yüksek prim desteği istiyoruz. Çiftçi gerçekten zor bir yıl geçirdi. Nisan yağmurlarının olmaması nedeniyle ürün gelişemedi, başakların içi boş kaldı. Rekolte kaybı var. Mazot ve gübre fiyatlarında da yüzde 50'nin üzerinde zam olması bizim belimizi büktü. Buğdayın ton fiyatı 1050 liraya yükseldi, ancak maliyetler nedeniyle bu artış çiftçinin açığını kapatmıyor. Çiftçi açıklanan fiyattan memnun değil. En az ton fiyatı bin 200 lira civarında olmalıydı" diye konuştu. Altındağ, Manisa'da buğday ekiminin azaldığını da söyledi.

Buğdayda verim kaybı olduğunu dile getiren Altındağ, "Buğdaylarda boy yok. Onun için saman da çıkmayacak. Yağışların dengesizliğinden verim kaybı çok yüksek oldu. Başak boyları çok kısa. Nisan yağmurlarının zamanında yağmamasından dolayı başaklar büyüyemedi. Saman fiyatları da etkilenir ve saman sıkıntısı da yaşanabilir" dedi.

Buğday hasadı yapan çiftçi Mümin Hürsan da, geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın kayıp yaşadığını ifade etti. Hürsan, "130 dönümlük tarlada buğday yetiştiriyoruz. Dönümde 350 kilo gibi bir beklenti var. Geçmiş yıllarda bu rakam dönüm başına 600-650 kiloya çıkıyordu. Yarı yarıya bir kayıp var. Sıcaklar artınca verim kaybı yaşandı. Ani sıcaklık artışı buğdayları yaktı" diye konuştu.