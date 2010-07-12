Sıcaklar hızlı treni çarptı

T24- Almanya'da alışılmışın çok üstüne çıkan ve ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilerken hızlı tren seferlerindeki klima arızası nedeniyle 44 kişi fenalaştı.



Aşırı sıcak hafta sonunun görüldüğü Almanya’da cumartesi günü 38 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi soluğu hastanelerde aldı. Hızlı tren seferlerinde klima arızası nedeniyle bunalarak fenalaşan 44 yolcuya tıbbi müdahale yapıldı. Sıcaktan olumsuz etkilenen 9 yolcu hastaneye kaldırılırken, hızlı tren seferlerini düzenleyen şirket arızanın nedenini ve bir daha tekrarlanmaması amacıyla gerekli araştırma ve önlemin alınacağını açıkladı.



Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcak hava dalgasının bu hafta başında da etkisini sürdüreceğini, kuzeyde sıcaklığın 25-30 derece arasında değişeceğini, ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklığın 37 dereceye kadar yükselebileceğini vurgulayarak buna göre önlem alınmasını, aşırı sıcak durumunda dışarı çıkılmamasını istedi.