-''SICAK HAVA ÜRÜNÜ YAKTI'' ANTALYA (A.A) - 24.08.2010 - Antalya Ziraat Odası (AZO) Başkanı Halil Ordu, aşırı sıcakların ürünün yanmasına neden olduğunu ve sebze ve meyve fiyatlarının artmasına yol açtığını bildirdi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Ordu, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle tarlada bazı ürünlerin kavrulduğunu, bazı ürünlerin de erken hasat edilmek zorunda kalındığını söyledi. Bu nedenlerle sebze meyve fiyatlarının arttığını kaydeden Ordu, Ramazan ayına girilmesinin de fiyatları tetiklediğini belirtti. Ordu, ''Sıcak hava mahsulü vurdu. Aşırı sıcaklar üründe erken hasada yol açtı. Bu nedenle ürün kalitesi bozuldu, verim de azaldı. Karpuz ve üzüm fiyatları fırladı. Aşırı sıcakları hesap edemedik, sıcak hava ürünü yaktı'' dedi. Meyve sebze üretim ve ihracatında önemli rol oynayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, geçen haftaya göre dolmalık biberin fiyatı 20 kuruş, muhacir biberin fiyatı 10 kuruş, brokolinin fiyatı 50 kuruş, çeri domatesin fiyatı 50 kuruş, ıspanağın fiyatı 50 kuruş, kabağın fiyatı 10 kuruş, karnabaharın fiyatı 10 kuruş, düz marulun fiyatı 40 kuruş, kıvırcık marulun fiyatı 10 kuruş, pırasanın fiyatı 10 kuruş arttı. Bamya, Kaliforniya biberi, sivri biber, taze fasulye, aysberg marul ve patlıcan geçen haftaki değerlerini korurken, topak patlıcanın fiyatı 20 kuruş, bal kabağın fiyatı 20 kuruş, yayla domatesin fiyatı 10 kuruş, kapya biberin fiyatı 50 kuruş ucuzladı.