-SICAK HAVA ''FAKİRİ'' SEVİNDİRDİ ZONGULDAK (A.A) - 02.12.2010 - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasından ekim-kasım aylarında ısınma amaçlı soba yakmayan dar gelirliler, bütçelerine ortalama 220 lira katkı sağladı. Her yıl ekim ayından itibaren havaların soğumasıyla sobalarını kurarak kömür yakan vatandaşlar, aralık ayına gelinmesine karşın sıcaklığın düşmemesinin sevincini yaşıyorlar. Ton fiyatı kalitesine göre 350-520 lira arasında değişen kömürleri ucuz olduğu için yaz mevsiminden alan vatandaşlar ise her yıl 3-5 ton arasında tükettikleri katı yakıttan tasarruf etmeyi ümit ediyorlar. Ayda ortalama tükettikleri 250 kilogram kömürden iki ay süreyle yok denecek kadar az yakan vatandaşlar, bütçelerine ortalama 220 lira katkı sağlamanın sevincini, satıcılar ise karlarının azalmasının üzüntüsünü yaşıyor. Karadeniz Madencilik AŞ Satış Sorumlusu Sertaç As, kalorifer tesisatı bulunan büyük sitelerin yanı sıra soba kullanılan evlere kömür satışı yaptıklarını, havaların mevsim sıcaklığının üzerinde gitmesinin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Dar gelirlilerin genellikle yakıtlarını torba kömür olarak nitelendirilen 25 kilogram çuval içinde satılanlardan giderdiğini anlatan As, şöyle dedi: ''Kömür satışlarında hareketlilik geçmiş yıllara oranla daha az. Bunun en önemli nedeni de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi. Ayda ortalama 250 kilogram yakıt tüketenler, yarım ton kar ettiler. Doğal olarak bu da işletmelere zarar şeklinde yansıyor. Kış öncesi kömürlerini alanlar da depolarındakileri henüz kullanmadığından yeni alımlar yapmayacaklar. Özellikle devamlı müşterilerimiz arasında yer alan emekliler, havaların sıcak gitmesine en çok sevinenler oldu.''