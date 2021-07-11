Sıcak hava dalgasının etkilediği ABD'de çok sayıda orman yangını

Dün Las Vegas'ta da 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak havanın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Birliği'nin iklim verilerine göre geçen ay, bölgede kayıt altına alınan en sıcak haziran oldu.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarının yaşanma sıklığını artıracağı uyarısında bulunuyordu.

Konu hakkında yapılan bir araştırma, iklim değişikliği olmasaydı ABD'deki bu sıcak hava dalgasının da mümkün olamayacağını ortaya koydu.

Araştırmacılar bu sıcak hava dalgasının normal şartlarda bin yılda bir görülecek türden bir dalga olduğunu modelledi.

World Weather Attribution adlı iklim ağından 27 iklim araştırmacısının yaptığı çalışmanın yazarları arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nden Dr. Friederike Otto, "Elimizdeki modellere göre atmosfere insan kaynaklı sera gazı salımı gerçekleşmeseydi, böylesi bir hava dalgası ihtimalinin milyonda bir olacağını ortaya koyuyor. Bu da istatistik açısından imkansıza denk" dedi.