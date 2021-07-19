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Dünya

Sıcak hava balonunun sepetinin altına kıyafetleri dolanan pilot hayatını kaybetti

19 Temmuz 2021 15:27

T24 Dış Haberler

ABD'de bir sıcak hava balonu pilotu, balonun sepetinin altına dolanıp düştükten sonra hayatını kaybetti. 

Vermont Eyalet Polisi'nin aktardığına göre balon perşembe günü içinde dört yolcu ve pilot Brian Boland ile birlikte havalandı. Bir süre sonra alçalan balonun yere değdiği ve sepetinin devrildiği ifade edildi. İçindeki 4 yolcu düştü ancak yaralanmadı.

Polis açıklamasına göre devrilme sırasında Boland'ın kıyafetleri balonun altındaki parçalara dolandı. Balon daha sonra altında Boland ile birlikte tekrar yükseldi.

Boland'ın kısa süre sonra yüksekten düşüp hayatını kaybettiği ifade edildi.

Havacılık yetkilileri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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