'Sıcak bölgelerde profesyonel kadrolar görev alacak'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Demirspor Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında şehit ve gazi aileleriyle biraraya geldi. Terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini söyleyen Başbakan Erdoğan "Sıcak bölgelerde profesyonel kadroların görev alması için hazırlıklar son safhaya geldi. Emniyet teşkilatımızda bu alanda bütün personeliyle yer almıştır, yer alacaktır" dedi.



İçişleri Bakanlığı’nın şehit yakınları ve gaziler için düzenlediği iftar yemeği programına katılan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



- Türkiye uzun yıllardır bu milletin birliğine, beraberliğine, insanlarımızın dostluğuna, kardeşliğine kasteden terör belası ile mücadele halindedir. Bu menfur eylemleri gerçekleştirenler insanlarımız arasındaki o kardeşlik hukukunu ortadan kaldırmak istiyorlar. O kardeşlik hukuku yara alırsa bu milletin çocukları birbirine düşman olursa bu ülkenin bütünlüğü artık korunamaz diye düşünüyorlar. Türkiye’yi hain emellerine sürüklemek için cinayetler tasarlıyorlar.



Bir benzin istasyonunda çocuklarının nafakasını temin eden insanlardan haraç istiyor, vermeyince kurşunluyorlar. İnsanları namaza kurtuluşa çağırmak için hazırlanan bir imamı seher vaktinde cami avlusunda merhametsizce öldürüyorlar. Kanla beslenen, mensuplarını ölüme yollayan bu örgüt ne istiyor? Bizi öfkelerimize esir etmek istiyorlar. Çatışma büyüsün insanlar arasına nifak girsin istiyorlar. Bu yanlış hesaplar hiçbir zaman tutmayacaktır.



- Bu hain terör çetelerinin bu ülkeyi bölmeye bu ülkenin insanlarını birbirine düşman etmeye gücü asla yetmeyecektir. Bu kaya gibi sağlam millet nifak çıkaranın, fitne çıkaranın istediği şeyi yapmayacaktır. Bu iman dolu kalpler birbirine düşmeyecektir. Umduklarını asla bulamayacaklardır. Bir öleceğiz ama bin dirileceğiz. Ne şimdi ne de başka bir zaman bunu sadece bu oyunun oyuncağı olmuş terör taşeronları duysun diye değil, çıkarları için perde arkasından bu oyunu yönlendirenlerin de duyması için söylüyorum.



- Bu alçak planlar asırlar boyunca nice badireleri birlikte atlatmış, cumhuriyeti birlikte kuran, demokrasiyi birlikte geliştiren bu milletin inancı, dirayeti, vakarı, asaleti karşısında un ufak olacaktır. Bu devlet, bu ülke, bu memleket, bu vatan bütünlüğünü muhafaza edecektir. Asırlar boyunca bir olmuş, beraber olmuş, kardeş olmuş, yoldaş olmuş insanlarımızı birbirine düşman edemeyecekler. Buna biz izin vermeyeceğiz. Tek tek insanlarımız izin vermeyecek. Ama hepsinden önemlisi şehitlerimiz ve geride bıraktıkları aziz hatıraları izin vermeyecek. Onların temiz ruhları bu ülkenin her köşesini, bu milletin namusunu koruyacaktır. Bizler de demokrasiden, hukuktan, adaletten geri adım atmadan 74 milyon insanımızın emniyetini, huzurunu, mutluluğunu koruyacağız.



- Günün gelişen şartları içinde mücadele yöntem ve stratejilerimizi yenileyerek bu işin de üstesinden geleceğiz. Allah’ın izniyle herkes bundan emin olsun. Milletimiz müsterih olsun. Yeni bir dönem başlıyor. Demokrasiden, özgürlüklerden geri adım atmadan bu meseleyi halledeceğiz. Bütün devlet birimlerimizle birlikte bunun hazırlığını en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz. Sıcak bölgelerde profesyonel kadroların görev alması için hazırlıklar son safhasına gelmiş durumda. Emniyet teşkilatımız da bu alanda bütün eğitilmiş personeli ile bu mücadelenin içinde yer almıştır, yer alacaktır. Bütün güvenlik güçlerimiz koordinasyon içinde uyumlu ve ortak bir hedefe yönelik mücadelelerini yürüteceklerdir. İnşallah bu yeni anlayışın hayırlı sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz.





