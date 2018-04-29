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BBC Türkçe

Sibirya'da öğrenciler -50 derecede okula gidiyor

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki öğrenciler, hava sıcaklığının -50 dereceye düşmesine rağmen okullarına gitmeye devam ediyor. Oymyakon kentindeki yetkililer okulların yalnızca -52 derecenin altında tatil edildiğini, havanın öğrencilerin okula gitmesine uygu

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki öğrenciler, hava sıcaklığının -50 dereceye düşmesine rağmen okullarına gitmeye devam ediyor.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Sibirya'nın kuzey doğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde bulunan Oymyakon kentindeki okullar, sert kış şartlarına rağmen tatil edilmedi.

Yerel haber sitesi Ykt.Ru'nun haberine göre kentte okullar sıcaklık yalnızca -52 derecenin altına düşünce tatil ediliyor. Siteye konuşan bir yetkili, havanın henüz -52 olmadığını ve bu yüzden çocukların okula gitmesinin önünde bir engel bulunmadığını söyledi.

Oymyakon'un 30 kilometre güneyindeki Yakutsk kentinde ise bu sıcaklık okulları tatil etmeye yeterli. Yakustk'taki okullar hava sıcaklığının -45 dereceye inmesi durumunda tatil ediliyor.

"Soğuğun başkenti" diye alınan Oymyakon, insanların yaşadığı en soğuk yer olarak tarihe geçmiş durumda.

Burada termometreler Ocak 1973'te -65 dereceyi göstermişti.

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