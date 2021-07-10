Sibirya'nın ormanları alev alev yanıyor; bir günde 70 bin hektara daha yayıldı

T24 Dış Haberler

Sibirya'nın kuzey doğusundaki orman yangınları bir gün içinde 70 bin hektar ilerledi. Yanan bölgenin 24 saatte yüzde 17.5 arttığı belirtildi.

Rusya Federasyonu'nun Sakha Cumhuriyeti'nde 400 bin hektar ormanın şu anda yanmakta olduğu belirtildi.

Kommersant'a konuşan Sakha'nın ekoloji bakanı yardımcısı Sergey Sivtsev, olağanüstü sıcakların, tarihi kuraklığın ve güçlü rüzgarların yangının hızlı yayılmasında etkili olduğunu belirtti.

Sivtsev, "Cumhuriyetin merkez bölgeleri için 2021 Haziran kayıtlardaki en kurak ikinci hazirandı. En son 1888'de böyle bir kuraklık görülmüştü." dedi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin sebep olduğu daha sıcak ve kuru havaların orman yangını olasılığını artırdığını belirtiyor.

Yangınları söndürmek için çalışmalar devam ediyor.