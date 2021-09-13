Sibirya'da uçak düştü: 4 ölüm, 12 yaralı

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Rusya'da Sibirya bölgesinin doğusunda meydana gelen bir uçak kazasında 4 kişi öldü ve 12 kişi yaralandı.

Çekoslovak yapımı L-410'un kısa mesafeli uçuştan sonra Irkutsk'ta iniş yapmaya çalışırken kaza yaptığı ve yolcuların içinde mahsur kaldığı belirtildi.

SiLA ve Aeroservis'in ortak uçağı Irkutsk'tan Kazaçinskoye köyüne uçuyordu.

Pazar günü meydana gelen kaza için görevlendirilen acil durum görevlileri, hava şartları sebebiyle olay yerine gitmekte zorlandı.

Kommersant, yoğun sis sırasında iniş yapmaya çalışan uçağın alçak uçarken bir adaya düştüğünü ifade etti.

Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Bu yaralılardan 11'inin hastaneye kaldırılırken 3'ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Yetkililer, ekipman arızasının kazaya sebep olmuş olma ihtimali üzerinde duruyor.