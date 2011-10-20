-Siber saldırılara "acil durum" hazırlığı BALTIMORE (A.A) - 20.10.2011 - ABD Savunma Bakanlığı, bir siber saldırı durumunda ordunun yapacaklarını belirleyen planın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Hazırlanan planın bir siber saldırı durumunda, virüs ve zararlı yazılımlardan korunması için bilgisayar ağını ve sistemleri kapatmaya yetkili olanların belirlenmesini içerdiği de belirtildi. General Keith Alexander, bu tip tehditlerin büyüdüğünü, giderek daha yıkıcı ve sorunlu hale geldiğini söyledi. Pentagon ve istihbarat servislerinin, sistemlerini korumak için daha fazla önlem alması gerektiğini belirten Alexander, özel şirketlerle de işbirliğine gidilmesi gerektiğini kaydetti.