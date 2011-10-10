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Siber saldırılar arttı İSTANBUL (A.A) 

10 Ekim 2011 13:27

-Siber saldırılar arttı İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Siber suçların yol açtığı zarar, geçen yıla göre yüzde 56 oranında arttı. HP açıklamasında yer verilen Ponemon Institute Siber Suçların Yıllık Maliyeti araştırmasına göre, bilgisayar kullanıcılarının kötü amaçlı yazılımlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına rağmen saldırıların yol açtığı kurumsal zararlar arttı.  Rapora göre, siber suçların yol açtığı zarar yılda ortalama 5,9 milyon dolar, siber saldırıların neden olduğu kayıplar ise yılda 1,5 milyon ile 36,5 milyon dolar arasında değişti.  Siber suçların yol açtığı zarar 2010 yılına göre yüzde 56 artış gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre siber saldırı saptama ve veri kurtarma süreçlerinde güvenlik teknolojileriyle otomasyon sağlayan kurumlar, siber suçlardan kaynaklanan maddi kayıpları önemli ölçüde azaltabiliyor. HP Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Güvenlik Genel Müdürü Tom Reilly, siber saldırıların artan riskiyle ilgili olarak, ''Gittikçe daha sık görülen ve sofistike bir hal alan siber suç vakaları kurumların mali durumları için her geçen gün daha fazla tehlike oluşturuyor. Siber saldırılara maruz kalan kuruluşlar, bunların olumsuz etkisini güvenlik ve risk yönetimi teknolojilerinden yararlanarak azaltabilirler'' değerlendirmesinde bulundu.

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