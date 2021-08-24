Siber saldırı sonrası sızdırılan kamera kayıtları, İran'ın Evin Hapishanesi'ndeki korkunç şartları gösterdi

T24 Dış Haberler

Bir grup bilgisayar korsanı, İran'ın en kötü üne sahip cezaevlerinden Tahran civarındaki Evin Hapishanesi'nin güvenlik kameralarını 'hack'leyerek kötü şartlarla ilgili görüntüleri basına sızdırdı.

Evin Hapishanesi, siyasi tutukluların ve "Batı ile müzakerelerde elini güçlendirebilecek" isimlerin tutulduğu cezaevi olarak tanınıyordu.

Siber saldırı anında çekilen görüntülerde ekranların teker teker "Siber saldırı. Siyasi tutuklular serbest bırakılana kadar genel grev" yazısıyla siyaha döndüğü görülüyor. Bu sırada kontrol odasındaki gardiyanların acele bir şekilde aramalar yaptıkları görülüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanları, kayıtlardan aldıkları görüntülerin bir bölümünü ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e sızdırdı. Bilgisayar korsanları hapishanedeki kötü şartların görülmesini istedikleri için görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.

Görüntülerde bir tutuklunun aynayı kırıp bileklerini kesmeye çalıştığı, gardiyanlar ve tutukluların kavga ettiği, insanların çok ufak hücrelerde üçlü ranzalarda yattığı; sıcak kalmak için battaniyelere sarıldığı görülüyor.