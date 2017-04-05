Siber saldırı bilim kurgu olmaktan çıktı

Almanya'nın Bonn kentinde, yeni siber ordunun tanıtımı yapıldı. Siber orduyu tanıtan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, "Alman ordusunun internet ağlarına bir saldırı olacak olursa biz de buna karşılık veririz. Askeri güçlerimizin işlevine ve operasyon yeteneğine yönelik bir saldırı tehlikesi belirdiğinde, o zaman biz de kendimizi atağa geçerek savunuruz” şeklinde konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen açıklamasında, yeni siber ordunun yaz aylarından itibaren göreve başlayacağını ve burada yaklaşık 13 bin 500 asker ile sivil personelin çalışacağını belirtti. Siber ordunun Almanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri ile aynı düzey ve statüde görev yapması öngörülüyor.

Bakan von der Leyen bilişim personelinin oluşturacağı siber ordunun sadece bilgisayar korsanlarının saldırılarını önlemekle görevli olmayacağını, gerektirdiğinde siber alanda karşı atağa da geçeceğini kaydetti.

Savunma Bakanı ordunun dış ülkelerdeki operasyonlarına ilişkin hukuki durumun net olduğunu, ancak siber alanlar için ise Federal Meclis'in devreye girerek imkanları ve sınırları belirleyeceğini vurguladı.

"Alman ordusu bilişim güçleriyle güçlenecek"

Savunma Bakanı von der Leyen Alman ordusuna bağlı internet ağlarının ve silah sistemlerinin binlerce kez saldırıya uğradığına işaret etti ve basit casusluk, veri hırsızlığı, tahrip, manipülasyon ve nüfuz etme gibi faaliyetlerde bulunulduğunu belirtti. Devletlere siber saldırıların artık bir bilim kurgu olmadığına da işaret eden Alman Bakan, "Bu durum artık acı bir gerçektir. Alman ordusu yeni oluşturduğumuz bilişim güçlerimizle uluslararası arenada iyi bir konuma gelmiş olacak. Sadece ABD ile İsrail gibi ülkelerin bu alanda askeri güçlerini bilişim güçleri ile birleştirebildi” ifadelerini kullandı.

Korgeneral Ludwig Leinhos'un başına getirildiği siber orduya bağlı birliklerin, 2021 yılına kadar siber birliklerin tam kapasite görev yapabilmesi öngörülüyor.

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dpa/ÇA,GA