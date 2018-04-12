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Siber çeteye İstanbul ve Endonezya'da operasyon

Çetenin 3 milyon liralık 'vurgun' yaptığı aktarıldı

12 Nisan 2018 12:09

3 milyon liralık 'vurgun'un ardından 2 arkadaşıyla birlikte yurtdışına kaçan siber çete lideri Doğan K., Endonezya'da yakalandı. Çetenin İstanbul ayağını yönettiği belirtilen kardeşi Orhan K. de 17 adamıyla gözaltında

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre İstanbul'da 3 milyon liralık vurgunun ardından 2 arkadaşıyla birlikte yurtdışına kaçan siber çete lideri Doğan K., Endonezya'da film gibi operasyonla yakalandı. Çetenin İstanbul ayağını yöneten kardeşi Orhan K. ve 17 adamı da gözaltına alındı.

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